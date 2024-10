Quella magia di Dimarco

Roberto D'Aversa ha battuto solo una volta l'Inter in 8 occasioni. La prima avvenne il 15 settembre del 2018 quando con il Parma riuscì addirittura a sbancare San Siro: 1-0, gol di un giocatore che oggi è una bandiera dell'Inter ma che sei anni fa era solo un giovane molto promettente in prestito dai nerazzurri. Parliamo di Federico Dimarco, autore all'epoca di una rete spettacolare dalla grande distanza, che in pochi potevano immaginarsi sarebbe diventato uno degli esterni sinistri più efficaci d'Europa. Da allora D'Aversa non è più riuscito a sconfiggere l'Inter: cinque sconfitte e due pareggi, anche da allenatore della Sampdoria e in seguito del Lecce. I risultati più ricorrenti? Il pareggio 2-2 e la sconfitta 1-2. Ultimo scontro diretto decisamente da dimenticare: Lecce 0 Inter 4 dello scorso campionato, doppio Lautaro.