Pisa, per i bookmakers è in terza fascia. La promozione in Serie A è pagata 1 a 25

Come si inserisce il Pisa nella griglia delle favorite del campionato Cadetto? Analizziamo le rose e le quote dei bookmaker alla partenza della stagione 2024-25 della Serie B, consci che manca ancora metà agosto al termine del calciomercato. Le due squadre che, più di tutte, stanno convincendo gli scommettitori, sono il Palermo e la Cremonese, che corrispondono anche alle due formazioni più attive sul mercato in questa sessione. Entrambe infatti sono date tra i 4.00 e i 4.50 sulla lavagna delle scommesse. A ‘Piazza Affari’ infatti i rosanero hanno cambiato almeno un elemento per reparto, puntando sull’attaccante Henry. Tuttavia i siciliani sembrano un gradino sotto la Cremonese che, dal canto suo, schiera il nuovo tandem offensivo De Luca-Bonazzoli, con l’acquisto di Vandeputte in mezzo al campo e di Barbieri (ex Pisa) sulla destra. Chi ha rivoluzionato più di tutti la formazione sul mercato è stata la Sampdoria, in seconda fascia tra le favorite assieme al Sassuolo (tra i 5.00 e i 5.50 nelle quote). I doriani, dopo gli iniziali problemi economici, hanno sfornato l’acquisto del capocannonieri degli ultimi campionato Coda, mentre hanno strappato per 4 milioni di euro Tutino al Cosenza. La difesa è stata totalmente ricostruita con Ghidotti tra i pali, Bereszynski, Romagnoli e Vulikic in mezzo. Per non parlare del centrocampo. Nella formazione tipo infatti solo due sono i superstiti dello scorso torneo, Yepes e Borini. Occhio ai neroverdi del Sassuolo, retrocessi in Serie A dopo un decennio. Il club neroverde ha dovuto valutare la possibilità di qualche cessione importante, ma in panchina ha puntato su Fabio Grosso, ‘esperto’ di promozioni. Tra le altre favorite c’è il Frosinone di Vivarini, dato a 6.50. Qui vi è un deciso stacco nelle quote con Salernitana, Brescia e Modena, rispettivamente a 15 e a 20. Da un lato vi è un mercato aggressivo da parte dei granata, mentre le Rondinelle di Cellino finora stanno convincendo poco l’ambiente bresciano nelle mosse per potenziare la rosa. E il Pisa? Gli scommettitori pagano 25 volte la quota. Il mercato estero, unito al difficile epilogo del torneo scorso pare non aver convinto gli esperti che hanno assegnato le quote. La squadra nerazzurra, insomma, per il momento è percepita come una outsider. Chissà che l’esperienza di Inzaghi non possa rovesciare questa percezione. Chi invece dovrà lottare per non retrocedere è la Carrarese assieme alla Juve Stabia. Per gli scommettitori, che danno oltre 100 volte la quota, le due squadre rischiano grosso.