Nuovi acquisti nerazzurri, ecco l’identikit. E’ un Pisa Semper... più internazionale

Oltre venticinque milioni di corone danesi, al cambio 3,6 milioni di euro. Alexander Lucas Lind Rasmussen, nato nel piccolo paese di Hørning il 26 giugno del 2002, di professione punta centrale, rappresenta l’investimento più ingente in termini economici dell’intera storia del club nerazzurro. Alto un metro e 86 centimetri, Lind è un centravanti che vanta 18 gol nella Serie A danese al netto di 64 presenze con la maglia del Silkeborg. Al suo attivo anche una rete in Europa League. Cresciuto nelle giovanili della cittadina danese ha esordito a 17 anni in prima squadra. "Lind – ha spiegato Klaus Berggreen al nostro giornale – ha avuto un momento magico lo scorso anno, segnando dieci gol in dieci partite. Quello che posso dire è che l’Italia fa bene ai danesi. Spero che possa ripercorrere i miei passi e che possa portare il Pisa in Serie A".

L’attaccante ha vestito due volte anche la maglia della Danimarca under 21 ed era stato seguito a lungo anche dal Bologna. Buona progressione grazie alle lunghe leve, non è un calciatore velocissimo nello stretto ma è forte fisicamente e abile in progressione. Destro naturale, è bravo a difendere il pallone e gode di discreta tecnica. In Danimarca poi ha dimostrato un ottimo fiuto del gol e margini di crescita importanti. Da migliore, invece, il colpo di testa.

Pagina a cura

di Saverio Bargagna