Nove punti in 8 partite?. I numeri dicono salvezza

Ha il mero valore di una statistica: ovvero non predice il futuro – che ovviamente è tutto da scrivere – ma comunque fotografa un trend. La domanda che ci poniamo è questa: le squadre che hanno conquistato nove lunghezze in otto match in Serie B come si sono classificate poi a fine stagione? Il Pisa, lo ricordiamo, si trova esattamente in questa situazione.

Ebbene negli ultimi dieci anni il responso è questo: quindici squadre si sono ritrovate con 9 punti in 8 partite; in undici occasioni le nostre protagoniste si sono salvate finendo più o meno a metà classifica. In due occasioni chi aveva 9 punti poi è riuscito a centrare gli spareggi per la Serie A. Ma nessuna ha mai festeggiato la promozione a fine stagione. In altrettante occasioni (ovvero due) le squadre sono retrocesse senza neppure passare dai playout.

Prendiamo l’anno scorso che, per altro, è stata anche la stagione dove più squadre si sono ritrovate con nove lunghezze: Modena, Benevento, Spal, Ascoli e Cittadella. Ebbene, come tutti ricordiamo, Benevento e Spal sono retrocesse direttamente mentre le altre tre compagini hanno chiuso fra il decimo e la quindicesima posizione. L’anno prima, a nove punti, avevamo Spal e Como: entrambe si sono salvate senza problemi. Nel 2020-2021 abbiamo il Pordenone: poi anche "lui" salvo a fine stagione. Nel 2019-2020 ecco il Frosinone che soffierà il posto nei playoff proprio al Pisa, nonostante l’arrivo a pari punti.

Ancora indietro con le lancette del tempo: 2018-2019, Ascoli salvo, mentre nel 2017-2018 salva pure la Salernitana. Salernitana protagonista anche nel 2016-2017 a braccetto con la Pro Vercelli: entrambe resteranno in Serie B a fine campionato. Nel 2015-2016 nessuna squadra era a nove punti: o meglio lo sarebbe stato il Novara che però parte con due punti di penalizzazione e quindi falsa un po’ il filo logico della nostra ricerca. Nel 2014-2015 il Pescara centra i playoff perdendo la finale col Bologna. Infine, per completare l’arco dei dieci anni: nel 2013-2014 abbiamo a nove punti il Trapani, poi "sereno" a fine stagione.