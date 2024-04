Maglia, punti e playoff

Un finale di stagione scoppiettante, nel quale il Pisa di Alberto Aquilani dovrà dare il massimo per poter riuscire ad approdare ai playoff. Con un calendario che presenta ancora due sfide di alta quota contro Catanzaro (in casa) e Cremonese (in trasferta), oltre a uno scontro diretto con il Sud Tirol (in casa) e l’Ascoli (in trasferta) all’ultima giornata, i nerazzurri possono idealmente porsi ben tre obiettivi per terminare il campionato senza lasciare nulla di intentato. 1) Obiettivo Playoff - E’ il grande obiettivo della stagione. Partire dal settimo o dall’ottavo posto, le due massime posizioni alle quali può ambire la squadra di Aquilani, non è semplice, perché nessuno ha mai vinto i playoff iniziando così indietro nei piazzamenti, però è tanto per poter sperare di essere quella mina vagante che può dare fastidio e può andare più avanti possibile nel cammino, con la consapevolezza di poter diventare outsider. Centrare i playoff vorrebbe dire tornarci per la seconda volta dopo la stagione 2021-22, l’unica volta in cui i nerazzurri, sfiorando la Serie A perdendo la finale con il Monza, riuscirono ad accedervi nel corso della gestione Corrado.

2) Obiettivo 48 punti - Se non riuscirà ad accedere agli spareggi, la squadra di Aquilani comunque può fissarsi un altro obiettivo, più che altro ideale: Fare meglio della stagione scorsa. Nell’ultimo campionato Cadetto infatti il Pisa di D’Angelo fermò la propria corsa a quota 47, perdendo il treno playoff per due punti (si accedeva agli spareggi con 49 punti). Superare questo scoglio vorrebbe dire, psicologicamente, migliorare il dato della scorsa stagione e aprire le porte a un secondo ‘mandato’, già regolarizzato da contratto, per il tecnico Aquilani, il cui compito a quel punto, se rimarrà in nerazzurro e non verrà sedotto dalle sirene della Fiorentina per il dopo Italiano, potrà costruire una seconda stagione alla guida del Pisa sapendo di essere partito col piede giusto, pur tra molti inciampi.

3) Obiettivo Onorare la maglia - L’ultimo obiettivo ideale è quello di onorare la maglia. Sembra scontato, eppure la scorsa stagione Il Pisa conclude il campionato in maniera fortemente negativa. Non solo la sconfitta all’ultima giornata con la Spal, già retrocessa, ma anche le ultime otto partite senza vittorie con cui la squadra ha terminato il suo torneo. Sarebbe bastato solo un successo, al termine dello scorso torneo, per permettere alla squadra di D’Angelo di entrare nei playoff. Quest’anno l’imperativo è quindi quello di lottare fino alla fine. Riuscire in questo intento permetterebbe a chi è rimasto di riscattarsi e, se anche non dovesse arrivare la qualificazione, i tifosi rimarrebbero comunque soddisfatti. Per il tifo più caldo infatti c’è una regola fondamentale: Si può anche fallire, ma l’importante è sudare la maglia fino alla fine.