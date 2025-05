Lo stakanovista di D'Aversa

Un motorino instancabile sulla fascia, Emmanuel Gyasi chiuderà la sua stagione come primo giocatore della rosa per utilizzo, unico a sfondare il muro dei 3000 minuti in stagione. Il 31enne esterno destro ghanese nato a Palermo vanta 3151 minuti in 36 gare, D’Aversa lo ha sostituito solo cinque volte: prezioso nelle transizioni offensive quanto nei recuperi grazie alla sua velocità. A Monza la sua fuga sulla destra con staffilata sul primo palo è valsa il 3-1: i tabellini attribuiscono l’autorete a Pizzignacco, ma per i tifosi la rete è dell’ex attaccante dello Spezia. Gyasi in stagione ha “timbrato” due volte: il primo gol alla Roma alla seconda giornata (vittoria 2-1), e nel turno successivo uno al Bologna (1-1 finale).