Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
Calcio
La grande forza dello "stare" nei secoli
29 ago 2025
SAVERIO BARGAGNA
Calcio
La grande forza dello "stare" nei secoli

di Saverio Bargagna, noi lo sappiamo. La salvezza non è una promessa, è un cammino: e noi ci andremo dentro fino...

i tifosi espongono striscioni chiedendo uno stadio migliore

i tifosi espongono striscioni chiedendo uno stadio migliore

di Saverio

Bargagna

, noi lo sappiamo. La salvezza non è una promessa, è un cammino: e noi ci andremo dentro fino all’ultimo secondo, con le unghie, con la voce, con l’ostinazione di chi ama.

Fa bene la società a dirsi ambiziosa: non un traguardo ma un punto di partenza, lungo e faticoso, come quelle salite che tagliano il fiato e accendono il cuore.

Noi, però, abbiamo un compito: stare. Stare quando piove, quando le gambe tremano, quando i pronostici diventano coltellate. Stare e ricordare da dove veniamo: le domeniche storte, le notti perfette, le trasferte improbabili, gli abbracci in curva, i bambini con la maglia troppo grande. Ci diranno che non basta, che è dura, che è ingenuo crederci. Risponderemo con i fatti minuscoli: un coro che ricomincia, una sciarpa che torna fuori dal cassetto, una città che si stringe. La squadra farà la sua parte, sbaglierà e rimetterà a posto, perché è così che si cresce.

A noi tocca il resto, come sempre fatto: tenere la fiamma, correggere le cadute con il tifo, pretendere serietà e offrire pazienza.

E allora teniamoci stretti: quartieri e botteghe, scuole calcio e gradinate: i volti di chi c’era e di chi verrà. Non serve rumore, serve costanza piccoli gesti ripetuti, finché il campo darà ragione. , qualunque cosa succeda, noi ci saremo. E se un giorno mancherà la voce, parleranno i nostri passi: uno dopo l’altro, fino alla fine. Perché appartenere significa restare quando vacilla la speranza e il vento gira. La città lotterà come sempre ha fatto nei secoli.

