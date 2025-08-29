Forza e freschezza in difesa. Denoon, talento da scoprire

Tanti gli innesti attuati in difesa dal Pisa in questa finestra di mercato per la Serie A. Tanti i colpi a sorpresa, nomi su cui puntare. Tra questi, il più giovane acquisto del calciomercato nerazzurro è stato Jeremy Mbambi. Classe 2008, seguito sottotraccia da tempo e arrivato a sorpresa dal Gent. Il giovane belga è un mancino di grande personalità, capitano della selezione u-18 del suo Paese e, nonostante nei piani iniziali dovrebbe far la spola tra Primavera e prima squadra, nelle prime amichevoli ha già mostrato grande personalità. Gilardino ha dal primo momento riposto grande fiducia in lui, schierandolo dal primo minuto già subito dopo i primi allenamenti svolti a Morgex.

Oltre a lui, un altro arrivo a sorpresa è stato quello di Denoon. Classe 2004, 187 centimetri di forza fisica, è arrivato in prestito con diritto di riscatto e obbligo al verificarsi di alcune condizioni, quali la salvezza. Come Mbambi, anche lui ha iniziato a lavorare con la squadra già dalla Valle d’Aosta, dal ritiro di Morgex. Agonisticamente "prepotente", il suo temperamento è stato mostrato già nel corso delle prime amichevoli, non disputando la prima uscita ufficiale, contro il Cesena in Coppa Italia, per un problema fisico accusato in allenamento.

Anche una presenza con l’under-21 della Svizzera per Denoon. Sia quest’ultimo che Mbambi rappresentano profili di due calciatori ancora non scafati in Serie A, giovani e con il futuro davanti, e che con un allenatore come Gilardino possono certamente accrescere il loro livello e dare una mano alla squadra in questa complicata stagione.

Lorenzo Vero