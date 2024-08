Empoli, contro il Monza la prima di Nicola: il 3-0 all'esordio avvia la rincorsa salvezza

L’esordio sulla panchina toscana di Davide Nicola caratterizza la sfida contro il Monza, il tecnico prende il posto dell'esonerato Aurelio Andreazzoli e accetta una sfida quasi impossibile: l’Empoli è penultimo in classifica con 13 punti, e il destino sembra già segnato. La squadra nelle prime venti partite di campionato ha ottenuto soltanto tre vittorie e quattro pareggi, e tutto lascia presagire a una retrocessione pressoché scontata. Serve un miracolo, e a fine stagione il gruppo del presidente Corsi riuscirà nell’impresa, conquistando sei vittorie e cinque pareggi nelle ultime diciotto sfide di campionato, ventitré punti preziosi che consentiranno all’Empoli di precedere il Frosinone di una sola lunghezza. La prima sfida di Nicola sulla panchina dei toscani coincide anche con il primo successo; ne seguiranno altri cinque, compresa la vittoria contro la Roma ottenuta nell’ultima giornata di campionato. La sterzata tattica è immediata: la squadra passa dalla difesa a quattro a un nuovo assetto, e i risultati non tardano ad arrivare. Nicola cambia quattro undicesimi di formazione rispetto a quella scesa in campo nell’ultima sconfitta rimediata a Verona che è costata la panchina ad Andreazzoli. Il Monza si presenta al Castellani con una classifica brillante: i 25 punti garantiscono ai brianzoli un ampio margine di vantaggio sulla zona calda che coinvolge diverse formazioni per la lotta alla salvezza; l’undicesima posizione in classifica rappresenta una garanzia per la squadra di Raffaele Palladino che ha già ottenuto sei vittorie e sette pareggi. In avvio Gyasi ha subito una grande occasione per sbloccare il risultato, ma il portiere Sorrentino intercetta il tiro ravvicinato del ghanese. I padroni di casa sbloccano il risultato dopo dodici minuti; affondo sulla sinistra di Cambiaghi e cross al centro, Zurkowski riprende la corta respinta della difesa monzese e dal limite dell’area infila Sorrentino con un destro al volo a fil di palo. Il Monza reagisce, mette sotto pressione l’Empoli e sfiora il pareggio con Gagliardini che dal limite dell’area conclude a rete sfiorando l’incrocio dei pali alla destra di Caprile. Lo scampato pericolo spinge la formazione toscana in avanti; la squadra riprende in mano il centrocampo e già nel primo tempo ipoteca il successo. Il raddoppio dei padroni di casa arriva al 38’, dopo un altro affondo dell’inarrestabile Cambiaghi: l’attaccante crossa dalla sinistra per Cerri, il centravanti batte a colpo sicuro trovando l’opposizione del portiere Sorrentino, e Zurkowski ribadisce in rete infilando la palla sotto la traversa. Nella ripresa il Monza prova a riaprire la partita, ma una grande parata di Caprile nega il gol agli ospiti dopo un colpo di testa ravvicinato di Dani Mota. L’Empoli a questo punto gioca una partita in pieno controllo, e a venti minuti dal termine trova il terzo gol - ancora con il centrocampista polacco che firma la tripletta personale raccogliendo una respinta di Caldirola dopo la conclusione a rete di Maleh. Szymon Zurkowski vive un’inaspettata giornata di gloria: per il centrocampista polacco saranno gli ultimi gol dell’intera stagione, ma sono reti preziose per riportare entusiasmo nel gruppo e lanciare la volata verso la salvezza.