Duncan e Nico: festa europea

L'ultima partita del campionato 2021-22 non è una di quelle che non conta niente. E i motivi, a Firenze, sono diversi. In primis l'avversario è la Juventus (nel giorno dei saluti a Chiellini), poi, il 21 maggio 2022, i viola hanno da conquistare un posto in Conference. Missione riuscita. Perché i ragazzi di Vincenzo Italiano battono 2-0 la Juventus - in quella che è tutt'ora l'ultima vittoria casalinga contro i bianconeri - blindano il settimo posto e si riprendono l'Europa dopo sei anni. E la festa è di quelle speciali, con una maglia dedicata a Davide Astori e una promessa mantenuta. La partita non è brillante né bella, ma quello che conta è il risultato. Che arriva grazie ai gol di Duncan, alla fine del primo tempo, con un sinistro all'incrocio dei pali dopo un'assist fantascientifico di Bonaventura, e di Nico Gonzalez su calcio di rigore all'ultimo minuto.