Di Francesco che ricordi in azzurro

Empoli-Venezia è una partita speciale per l'attuale tecnico dei lagunari. Di Francesco è legato alla squadra azzurra per tanti motivi, uno dei quali anche la parabola calcistica di suo figlio Federico. Tornando al padre, Eusebio cresce nelle giovanili dell'Empoli trovando l'esordio in Serie A a 18 anni nella stagione 1987-88. In azzurro resta fino al 1991 collezionando (tra A, B e C1) 107 presenze con tre gol. Poi Lucchese, Piacenza e gli anni d'oro alla Roma. Oggi l'allenatore di Pescara siede sulla panchina del Venezia ed Empoli è un incrocio fondamentale per continuare a rincorrere il sogno salvezza. Anche Federico ha una sua storia con l'Empoli. Il 26 luglio del 2019 approda alla Spal con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un’avventura complessa che lo porta, nel 2021, a essere ceduto con le stesse modalità all’Empoli. Nella parentesi toscana, Di Francesco junior realizza 5 gol in 26 presenze: una rete, però, ha un sapore speciale. Il gol all’esordio con i toscani lo rende, infatti, il 100esimo marcatore in Serie A dell’Empoli.