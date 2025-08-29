Ringhio di pace
Doriano Rabotti
Ringhio di pace
Calcio
Dallo Young Boys alla Coppa Italia
29 ago 2025
ANDREA MARTINO
Calcio
Dallo Young Boys alla Coppa Italia

Aebischer è nato nel gennaio ’97 a Friburgo, dove ha iniziato la sua carriera. Nel 2013 l’approdo allo Young Boys,...

Aebischer è nato nel gennaio ’97 a Friburgo, dove ha iniziato la sua carriera. Nel 2013 l’approdo allo Young Boys, a Berna, dove inizia la lunga trafila delle giovanili, per poi debuttare in prima squadra, nel 2016. Con i gialloneri ha vinto 4 campionati svizzeri e una coppa, per poi passare al Bologna. Con i felsinei è stato tra i protagonisti del successo in Coppa Italia della scorsa stagione. Vanta inoltre più di trenta presenze con la nazionale elvetica, dove è stato titolare anche a Euro 24.

