Dalle sviolinate al Genoa Occhio ragazzi: c’è Gila

Dal 2008 al 2012 il suono del violino a Firenze alludeva ad una sola cosa: Alberto Gilardino. Una dolce melodia per i tifosi viola, che più volte hanno “ascoltato” grazie all’ex bomber, rimasto nel cuore di tutti con i suoi 63 gol realizzati con la maglia gigliata. Indimenticabile infatti la sua rete all’esordio in campionato contro la Juventus, che valse il pareggio, ma ancora di più quella della magica notte di Anfield nella stagione 20092010, quando il Gila realizzò nei minuti di recupero una storica rete che permise alla Fiorentina di battere 2-1 il Liverpool e qualificarsi agli ottavi di Champions League come prima del girone. Ricordi appunto, che legheranno per sempre Gilardino alla Fiorentina, che per la prima volta si incroceranno da avversari. Il suo Genoa infatti sarà la squadra da battere nella prima giornata di campionato.

Un curioso scherzo del destino, se si aggiunge anche che nello staff tecnico del Grifone lavora da poco un altro storico ex viola, capitano nell’era dell’ultima Champions League disputata dal club gigliato, ovvero Dario Dainelli. Insomma, Genoa-Fiorentina sarà una gara piena di ricordi, passati ma anche recenti, perché come avversario ci sarà anche Milan Badelj, altro ex rimasto nei cuori dei fiorentini per il bellissimo discorso fatto dal croato dopo la scomparsa di Davide Astori, dal quale ereditò la fascia da capitano.

Alla sua prima esperienza da allenatore di un club professionista Gilardino ha già incantato tutti (proprio come faceva da giocatore), conquistando una promozione in Serie A che nessuno si sarebbe mai aspettato dopo il suo ingresso a gara in corso al posto di Blessin. Grazie ad un’identità ritrovata e un gioco improntato su difesa e centrocampo, Gilardino ha ridato un nuovo entusiasmo all’ambiente, che ha permesso al club di superare il record di 24289 abbonamenti sottoscritti che durava dal 2009. Ad arricchire questo entusiasmo ritrovato anche l’arrivo di Mateo Retegui, il grande colpo di mercato della società del presidente Zangrillo e nome che fino a poco tempo fa era finito nel radio mercato viola. Occhio Fiorentina: il Gila è pronto a farti lo sgambetto.

Andrea Guida