Carrarese, calendario in salita: si parte a Cesena, si chiude a Mantova

Una stagione lunghissima, salvo complicazioni, 38 giornate escludendo appendici. La Carrarese torna a disputare il campionato di Serie B dopo 76 anni, e la strada si mette subito in salita. Una doppia trasferta nelle due prime due giornate, a causa dei lavori per adeguare lo stadio dei Marmi ai parametri del torneo cadetto. La Carrarese farà il proprio esordio a Cesena, in casa di un’altra neopromossa, sei giorni dopo altra trasferta a Cremona. La prima sfida casalinga per la formazione di Calabro è stata calendarizzata per il 27 agosto quando i giallazzurri affronteranno nel turno infrasettimanale il Sudtirol. La sfida esterna a Catanzaro aprirà il mese di settembre, a metà mese ci sarà la prima sfida contro una delle favorite alla promozione in Serie A, ovvero il Sassuolo. La partita a La Spezia e il successivo confronto casalingo con la Reggiana chiuderà il mese di settembre. Ottobre si aprirà con l’insidiosa trasferta a Frosinone, la sfida casalinga successiva contro il Mantova assomiglia tanto a uno scontro diretto per la salvezza, così come l’impegno successivo - sempre allo stadio dei Marmi - contro il Cittadella. La partita esterna con il Bari chiuderà il mese di ottobre. All’inizio di novembre un altro scontro diretto in casa contro la Juve Stabia, poi la Carrarese giocherà a Modena la sfida seguente. Il derby toscano contro il Pisa allo stadio dei Marmi è in programma il 23 novembre, sette giorni dopo la squadra di Calabro sarà di scena a Salerno. La parte finale del girone di andata appare in salita, almeno guardando le avversarie: Palermo in casa, Brescia in trasferta, Cosenza in casa e la Sampdoria a Marassi. La Carrarese inizierà il girone di ritorno ospitando il Cesena, il campionato asimmetrico nella giornata successiva porterà i giallazzurri a Pisa. Successivamente ci sarà la sfida casalinga con lo Spezia, l’ostica trasferta in Campania contro la Juve Stabia, l’impegno spigoloso con il Brescia e un’altra trasferta minacciosa a Cosenza. Nel mese di febbraio altre due sfide: quella allo stadio dei Marmi con la Salernitana e l’impegno a Reggio Emilia contro la Reggiana. A marzo la squadra di Calabro giocherà tre delle quattro sfide in casa: a Carrara arriverà prima la Cremonese, e successivamente il Frosinone, e dopo la trasferta con il Sudtirol un’altra sfida allo stadio dei Marmi contro il Bari. Aprile si aprirà con la trasferta con il Cittadella, poi la partita casalinga con il Catanzaro, il confronto esterno con il Palermo e quello casalingo con la Sampdoria. A maggio le ultime tre partite della regular season: la trasferta contro il Sassuolo, l’impegno casalingo con il Modena e l’ultima sfida di campionato in programma a Mantova.