Al Castellani regna "la regola del cinque". Sfide in totale equilibrio: ma quante emozioni

Empoli-Fiorentina è certamente uno dei derby toscani più attesi e sentiti. Una sfida relativamente giovane che, nel corso degli ultimi anni, ha anche visto lievitare la sua spettacolarità, grazie a partite sempre avvincenti ed emozionanti. Questo è accaduto (e continua ad accadere) soprattutto allo stadio Castellani. Nella tana empolese sono davvero molte, dalla metà degli Anni Ottanta fino a oggi, le partite da ricordare. Gol e situazioni avvincenti non sono mai mancati. Curioso notare che il bilancio sia in perfetta parità, segno tangibile dell’equilibrio che si riscontra in campo. Lo score delle precedenti partite nello stadio dell’Empoli (in Serie A e Coppa Italia), nello specifico, parla di cinque vittorie per i padroni di casa, cinque per la Fiorentina e cinque pareggi. Le reti in totale segnate sono 15 per l’Empoli e 20 per la Fiorentina. La prima sfida in assoluto è datata stagione 1985-86. Si giocava al Castellani per i quarti di finale di andata della Coppa Italia, con il successo che arrise agli azzurri per 3-2, al termine di una partita davvero emozionante, risolta da un gol di Della Monica proprio all’ultimo minuto. La prima partita (di campionato) al Castellani fra Empoli e Fiorentina si disputò invece il 30 novembre 1986. Anche allora a spuntarla fu l’Empoli, che battè i cugini gigliati per 1-0. Mattatore della giornata lo svedese Johnny Ekström, autore del gol decisivo. Primo brindisi dei viola nello stadio empolese datato invece 24 gennaio 1999. Dopo due pareggi nelle precedenti sfide, infatti, il successo in quell’occasione andò alla Fiorentina, che passò con autorità e grazie a un eloquente 0-3. Va tuttavia precisato che le reti viola furono realizzate solo nella parte finale del match, grazie alle prodezze (tutte straniere) di Heinrich, Rui Costa ed Edmundo, con l’Empoli in 10 per l’espulsione di Tonetto, decisa dall’arbitro Braschi (un altro toscano, di Prato, in campo a dirigere quel derby). Dopo il precedente (sempre in Serie A) del 2005-06 finito 1-1 (Pazzini e Vannucchi), seguirono tre successi di fila viola al Castellani. Il più emozionante di certo quello della stagione 2014-2015, quando la Fiorentina si impose per 2-3, con la doppietta di uno scatenato Ilicic e il gol del campionissimo Mohamed Salah (Saponara e Mchedlidze per l’Empoli). Il 10 aprile 2016 rivincita in grande stile per l’Empoli, che tra le mura amiche battè la Fiorentina per 2-0, con un gol per tempo: nella prima frazione rete di Pucciarelli, nella ripresa il sigillo di Zielinski. La vittoria invece più larga della Fiorentina in casa azzurra è datata 20 novembre 2016, quando i viola allenataida Paulo Sousa si impose per 0-4. Con due protagonisti indiscussi in campo: Ilicic (ancora lui) e Bernardeschi, autori di una doppietta ciascuno. Emozioni forti per l’Empoli, invece, nei due derby successivi al Castellani, quando i padroni di casa si imposero (nel 2019 e nel 2021) per 1-0 (Diego Farias) e 2-1 (Bandinelli e Pinamonti negli ultimi scampoli di gioco, a ribaltare il gol iniziale del fiorentino Vlahovic). Ultima sfida in ordine di tempo al Castellani, quella dello scorso 18 febbraio 2024, con il match che finì in parità. A deciderla, i “graffi” di Beltran e Niang su rigore.