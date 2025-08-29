Akinsanmiro e Vural, diamanti grezzi. Giovani già pronti per il grande salto

Due giovani innesti che possono rappresentare una risorsa sia per il presente che per il futuro in mezzo al campo. Vural è stato il primo acquisto compiuto dal Pisa per la Serie A. Circa 4,5 i milioni sborsati al Frosinone per il talento turco classe 2006, che prima di quella dei ciociari ha vestito le maglie di Hammarby, Benfica e Fenerbahce. Al momento, però, resta un elemento sconosciuto, non essendosi – al momento in cui scriviamo – ancora allenato con la squadra a causa dell’infiammazione al tendine rotuleo destro che ha subito a inizio estate. Ma il tempo è dalla sua. Chi è entrato già nei meccanismi della squadra è Akinsanmiro. Altro giovane (classe 2004) si è trasferito dall’Inter – club con il quale ha esordito in Serie A - in prestito con diritto di riscatto (i milanesi si sono riservati il contro-riscatto).

Messosi in mostra nel 2022 al Torneo di Viareggio giocando con la rappresentativa Alex Transfiguration, nel 2023 è arrivato all’Inter. Reduce da una buona stagione a livello individuale alla Sampdoria, le sue doti da incontrista, ma anche da mediano che ama verticalizzare, lo hanno già reso un elemento importante all’interno dello scacchiere tattico di Gilardino. Nelle gerarchie parte dietro ad Aebischer e Marin.

Lorenzo Vero