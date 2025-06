Dalla terra alla tavola: viaggio nei sapori. L’arte degli chef e il valore del paesaggio

FIRENZE

Ancora approfondimenti, ma anche tanti appuntamenti nella seconda giornata di AfroFutura. Mercoledì ’11 si partirà alle 10.30, con le visite guidate al Palazzo Strozzi Sacrati a cura della delegazione Fai Firenze. In parallelo, dalle 10, rassegna stampa in diretta con La Nazione: insieme ai giornalisti sarà presente l’attore Lorenzo Andreaggi. Alle ore 11 sarà la volta di Meteomania, un incontro su clima e meteorologia con Gaetano Genovese (3B Meteo) e Bernardo Gozzini (Lamma). Chiuderà la mattina l’approfondimento su “Il mulino dei contadini: dalla Calabria alla Toscana, con Stefano Caccavari”, fondatore di Mulinum. Di gusto, ricette, tradizioni e cultura del cibo si parlerà nel pomeriggio (ore 15, sala Pegaso), nell’incontro dal titolo “Dalla terra alla tavola: innovare senza dimenticare” che vedrà protagonisti Giulio Picchi, titolare del Gruppo Cibrèo, direttore artistico del Teatro del Sale; Filippo Saporito, titolare e chef de “La Leggenda dei Frati”; Andrea Battiata, imprenditore di Ortobioattivo; Eleonora Riso, chef e vincitrice di MasterChef Italia 13. Alle 16, “Due sguardi sul cibo”, con Ciro Vestita, dietologo e fitoterapeuta, e Sofia Ballati, nutrizionista.

Al tema “Radici di valore: vivai, paesaggio e territori” sarà dedicato il confronto (ore 16.30) con Francesco Ferrini, presidente del Distretto rurale vivaistico-ornamentale di Pistoia; Marco Martinelli, divulgatore scientifico; Marco Cappellini, direttore generale Giorgio Tesi Group; Gianluca Cristoni, coordinatore allestimenti verdi O2 Farm. Intanto, dalle 11 alle 17.30 Palazzo Strozzi Sacrati ospiterà laboratori per bambini e adulti. Ecco allora “Un fiore per le api” (pensato per un target dai 5 agli 8 anni) a cura dell’Arpat, l’Associazione Regionale Produttori Apistici Toscana. L’Associazione Donne in Campo Toscana curerà una serie di degustazioni e tecniche di assaggio di oli extravergini di oliva, ma anche approfondimenti sulla tecnica di coltivazione della cipolla di Certaldo. Infine, altre degustazioni saranno proposte dalla Federazione strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori di Toscana.

Tutti gli eventi saranno gratuiti e accessibili registrandosi all’indirizzo web quotidiano.net/agrofutura2025. A supporto dell’iniziativa, infine, vari inserti su Qn, il Resto del Carlino e La Nazione, contenuti social, video e format interattivi.