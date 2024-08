Palio, galoppano forte Zio Frac e Tale. Gingillo ha fame di vittoria, Brigante sogna il cappotto

Siena, 11 agosto 2024 – La grinta di Gingillo che sembra caricato a molla, la concentrazione di Brigante che sogna il cappotto. E poi Voglia che monta nella sesta batteria all’alba Zeuri, al posto di Scompiglio. Che per la prima volta non fa due giretti sul tufo, come piace a lui. Almeno oggi è andata così, focalizzando l’attenzione sull’appuntamento dell’Assunta che ritiene fondamentale. Spunti di una mattinata dove i cavalli si sono impegnati anche se la sensazione, in generale, è che abbiano fatto il serio impegno, se richiesto, evitando però inutili rischi. Niente cadute, nessun eccesso anche da parte di chi magari sente vicino il debutto. E non vuole rovinare il castello di rapporti costruito per raggiungere l’obiettivo.

«Zio Frac è andato bene, mi sembra a posto. Lo stesso Akida, un Palio gli ha fatto bene per venire avanti», dice Bellocchio. Il fantino che a luglio ha corso nella Pantera – ringrazia ancora la contrada e il capitano per l’opportunità di avergli affidato Viso d’angelo – ha tre strade importanti aperte che sono Chiocciola, Civetta e Lupa. Si vede in Piazza per le prove all’alba anche il mossiere Renato Bircolotti. Nessuna dichiarazione, solo un giro nell’Entrone, poi guarda le batterie iniziando a tuffarsi nel clima della Festa.

Tantissima gente in Piazza sui palchi già alle 5.30. «Come se fosse una prova», è il commento di tanti. Affollata anche la zona davanti al Comune. Un bel clima. L’aria frizzante nonostante i quasi 40 gradi registrati sabato a Siena e l’umidità che toglie il respiro già alle 6. Ed il tufo di colore chiaro perché asciutto. Non ci sono stati problemi particolari ma è chiaro che richiederà grande cura la terra in Piazza.