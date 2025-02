Zimmerman, Gerhaher, Huber. La Chigiana cala un tris d’assi

Un trio di stelle illumina la Micat in Vertice. Domani alle 21 sul palcoscenico dei Rozzi si esibiranno insieme Tabea Zimmermann, Christian Gerhaher e Gerold Huber. Un vero e proprio avvenimento, per la stagione dell’Accademia Musicale Chigiana, con tre grandi solisti di fama mondiale che saranno a Siena per una serata unica ed esclusiva. "Tabea Zimmermann – spiegano dall’Accademia – è considerata la più grande violista vivente, riconosciuta per la sua assoluta eccellenza strumentale e la sua spiccata sensibilità musicale in tutti i repertori. Vincitrice nel 1997 del Premio Chigiana e dal 2022 docente ai nostri corsi di alto perfezionamento, ha saputo rinnovare il repertorio per viola, sia classico che contemporaneo".

Al suo fianco, il celebre baritono Christian Gerhaher. "Unanimemente considerato il più raffinato interprete del repertorio liederistico – spiegano dall’Accademia – Gerhaher è noto per le sue sublimi interpretazioni nelle opere di Mozart, Wagner e Strauss, nonché per la sua capacità di fondere tecnica vocale impeccabile e profondità espressiva". Ad accompagnarli il celebre pianista Gerold Huber, già in precedenza al fianco di Gerhaher, come lo scorso 3 agosto, al Chigiana International Festival & Summer Academy 2024, in occasione del "memorabile concerto a Palazzo Chigi Saracini – sottolineano dalla Chigiana – dedicato ai lieder di Robert Schumann". Oltre a musiche di Brahms, Fuchs, Kurtág e Schoeck, i tre formidabili interpreti eseguiranno uno speciale omaggio a Wolfgang Rihm, compositore tedesco recentemente scomparso, tra cui due opere scritte da Rihm appositamente per Tabea Zimmermann e Christian Gerhaher.

"Con un linguaggio ricco e variegato – spiegano dall’Accademia Chigiana – la musica di Wolfgang Rihm spazia dal neoromanticismo alla musica d’avanguardia, integrando tradizione e innovazione". Come ormai da tradizione, il concerto sarà preceduto alle 20.30 da un momento di introduzione all’ascolto, curato dal direttore artistico della Chigiana, Nicola Sani.

Prosegue così la stagione numero 102 della Micat in Vertice, che porta avanti una tradizione ormai più che secolare di grandi eventi e grandi interpreti. Il prossimo appuntamento è in programma per il 21 febbraio, sempre alle 21 al Teatro dei Rozzi, con il Quartetto Klimt, formato da Duccio Ceccanti (violino), Margherita Di Giovanni (viola), Jacopo Di Tonno (violoncello) e Matteo Fossi (pianoforte).