Zambito Marsala delegato nazionale

In occasione del congresso nazionale di Azione, si è riunita a Siena l’assemblea congressuale locale. Gli iscritti hanno votato per eleggere il segretario nazionale e una lista di delegati collegata ai singoli candidati alla segreteria. La sfida è stata tra due mozioni: “Nati per Correre” sostenuta dal segretario uscente Carlo Calenda e “Azione Dipende da Noi” che aveva Giulia Pastorella, attuale deputata e vicepresidente del partito, come candidata alla segreteria.

In provincia di Siena i candidati delegati erano due: Matteo Galasso per la mozione di Carlo Calenda e Antonio Zambito Marsala per la mozione di Giulia Pastorella. L’esito della votazione per la provincia di Siena è stato il seguente: Carlo Calenda 15 voti pari al 23%, Giulia Pastorella 51 voti pari al 77% del totale dei votanti. Pertanto, il rappresentante per la provincia di Siena all’assemblea nazionale sarà Antonio Zambito Marsala, già membro della segreteria regionale di Azione.

"Crediamo che Azione – ha detto Galasso – non possa prescindere dalla leadership e dalla autorevolezza del suo attuale segretario". "Un segnale importante – ha sottolineato Zambito – è arrivato forte dalla Toscana, dove oltre un terzo degli iscritti ha sostenuto la mozione per Giulia Pastorella. Tantissimi iscritti e militanti toscani hanno aderito alla nostra proposta di rinnovamento e apertura, chiedendo più ascolto e radicamento nei territori".

In Toscana Calenda ha ricevuto 500 voti (62,4%), Pastorella 291 (36.8%). La Commissione di garanzia nazionale ha proclamato segretario Calenda che ha ottenuto l’85,8%, Pastorella il 14,2%.