‘WivoaRadicondoli’. Stanziati 400mila euro

Oltre 400mila euro dal comune di Radicondoli per il progetto WivoaRadicondoli 3.0, per sostenere la residenza, le famiglie, la scelta del teleriscaldamento e le nuove imprese, senza scordarsi chi affitta. Un progetto nato durante il mandato del sindaco Francesco Guarguaglini che mette al centro del progetto l’obbiettivo di ripopolare Radicondoli e combattere lo spopolamento generale della Toscana. "Abbiamo iniziato con il progetto il 7 Febbraio del 2020 con l’idea principale di aiutare le famiglie, ma non solo abbiamo anche agito sulle aziende e sugli affitti, ma comunque con obbiettivo principale quello di portare il paese intorno ai 1000 abitanti- afferma il sindaco Guarguaglini- già negli ultimi 5 anni siamo riusciti a superare la soglia dei 904 residenti che reggeva dal dopo guerra arrivando, grazie soprattutto al nostro progetto, a circa 960 residenti". Un progetto che dunque non mira soltanto all’agevolare i residenti attuali e futuri, ma che valorizza il territorio a 360°: "Il progetto ha finanziato circa 26 attività del territorio, praticamente abbiamo attivato un PNRR a livello comunale aiutando sia le attività che stanno aprendo in questo momento, sia quelle storiche- continua il sindaco- il nostro ormai è un piano all’avanguardia che guarda anche al futuro, non a caso abbiamo anche la fibra ultra veloce ed investiamo anche sul teleriscaldamento". Un piano che vede tanti bandi per i residenti ed anche uno aperto a tutti come spiega l’assessore alle Politiche Educative, Culturali e Attività Economiche, Roberta Cecco, che è un esempio concreto essendosi trasferita dal Nord fino a Radicondoli: "L’amministrazione vuole offrire ai suoi residenti maggiore benessere e favorire opportunità di lavoro e di crescita culturale- continua l’assessore- Una delle strategie è creare bandi che, aiutando economicamente le famiglie, possono permettere loro una scelta di qualità di vita migliore; attualmente abbiamo 14 bandi rivolti ai residenti ed uno aperto a tutti". Una strategia che dunque sembra mostrare i suoi frutti, in un territorio come quello della Valdelsa che spesso viene tralasciato. Un’iniziativa che il Sindaco ha "consigliato" anche ad altri colleghi, e che appunto ha come obbiettivo comune quello non solo di combattere lo spopolamento ma anche di migliorare le condizioni per tutti coloro che vivono nella zona.

Matteo Cappelli