Wine and Siena e la promozione delle iniziative

Fra un mese si svolgerà ’Wine and Siena’, appuntamento di prestigio che nel tempo ha rappresentato un punto di riferimento in un periodo di bassa. Ma che forse, come ha ricordato Marco Tansini di Confcommercio alla presentazione, avrebbe bisogno anche di altro: "Di un evento del genere bisogna parlare tutto l’anno, non solo un mese prima". Bisognerebbe insomma che la città se ne appropriasse un po’ di più di quanto non abbia fatto finora. Passa anche da qui una promozione di lungo respiro degli eventi, come degli appuntamenti in Piazza da promuovere con più anticipo (lo ha ricordato la presidente di Federalberghi Rossella Lezzi) e di calendari da non sovrapporre. Un lavoro da impostare meglio di quanto non sia stato fatto in passato.