Wikipedro e il prof incontrano i ragazzi

Sono stati già protagonisti insieme di una fortunata serie di trasmissioni su Canale3 Toscana, partendo dalla chiave della spiegazione colta ma ironica, preparata ma popolare, dei misteri del Palio. Ora WikiPedro, nome d’arte di Pietro Resta che ha inventato via web un proprio genere di divulgazione sempre con il sorriso tra le labbra, e Duccio Balestracci, storico e autore di numerosi saggi già docente di storia medievale all’Università degli studi, tornano insieme per affrontare un tema di grande attualità. Oggi alle 18.30, nell’aula magna del dipartimento di Giurisprudenza, la Contrada della Tartuca organizza un incontro rivolto soprattutto ai giovani delle 17 consorelle sul tema dell’utilizzo dei social all’interno dei contesti citttadini e inevitabilmente anche del Palio. Un dibattito aperto che si preannuncia interessante e scoppiettante, come natura degli oratori, ma che entra nel vivo della quotidianità dei ragazzi, su un tema peraltro già affrontato negli anni scorsi dal Magistrato delle Contrade (rivolto anche ai ’grandi’): l’utilizzo dei mezzi di comunicazione attuali, i social appunto, in relazione con la Festa. Anche di questo si parlerà nell’incontro promosso dalla Tartuca.