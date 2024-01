Whirlpool premiata per il settimo anno come ’Top Employer’

Whirlpool ha ricevuto, per il settimo anno consecutivo, il riconoscimento come Top Employer Europa 2024, raggiunto con un punteggio pari a 87,4%, come ambiente di alto livello nel quale lavorare per benessere dei dipendenti, sviluppo professionale e inclusività. Fabio Colombo, Vice Presidente delle Risorse Umane di Whirlpool EMEA, commenta: ""Siamo orgogliosi che il Top Employers Institute abbia nuovamente riconosciuto il nostro impegno nella creazione di un ambiente di lavoro eccezionale per i nostri dipendenti in tutta Europa. Promuoviamo un ambiente di lavoro in cui empatia e attenzione sono centrali per assicurarci che le nostre persone si sentano valorizzate, ascoltate e comprese, in una cultura aziendale che va oltre il successo professionale e si estende al benessere personale di ciascun membro del team"".