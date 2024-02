Whirlpool Altra ’cassa’ in attesa dell’Antitrust

Altri otto giorni di cassa integrazione per il mese di marzo. E’ quanto annunciato ieri da Whirlpool durante l’incontro con le Rsu. Le giornate di stop alla produzione saranno l’11, 12 e 13 marzo e la settimana dal 25 al 29 compreso, mentre dal 4 all’8 marzo si lavorerà con doppio turno alla linea ’Big’. Infine il 14 marzo ripartirà la linea ’Small’.

La segretaria di Fiom Cgil, Daniela Miniero, scandisce la road map: "Il 26 marzo è atteso il via libera dell’Antitrust inglese alle nozze con Arçelik, quindi aprile verrà impiegato per finalizzare la fusione. Ci aspettiamo di essere convocati per conoscere il piano industriale della newco". E ancora: "Nell’incontro al Mimit sul settore degli Elettrodomestici, in merito a Whirlpool abbiamo chiesto chiarimenti sulla Golden Power per blindare eventuali chiusure di siti in Italia. Ci è stato risposto che la soluzione del Governo sono eventuali sanzioni contro le multinazionali". E infine: "Domani (oggi, ndr) ci saranno le assemblee con i lavoratori – la conclusione –. E’ importante arrivare alla newco facendo capire che c’è una platea agguerrita, perché stanca dopo due anni di cassa integrazione".

Concorde Giuseppe Cesarano, leader della Fim Cisl: "La previsione di 300mila pezzi nel 2024 credo resterà anche con l’arrivo di Arçelik, la speranza quindi è che dal 26 marzi si acceleri sul sito di Siena per portare lavoro dagli altri stabilimenti europei. Purtroppo Whirlpool gioca in difesa, aspettando la newco. Attendiamo quindi il 26 marzo".

Massimo Martini, segretario della Uilm, non ha dubbi: "Whirlpool ormai sta gestendo vendite e personale come una fabbrica in chiusura, infatti sta svuotando le rimanenze dei magazzini, abbassando il monte-ore dei lavoratori per snellire la mappa dei costi". Poi aggiunge: "Il contratto integrativo aziendale è scaduto nel 2007, presumo che la nuova società voglia ripartire da un accordo con parametri aggiornati, rivedendo anche l’orario di lavoro, che oggi è di 7 ore e 15 minuti. Intanto – conclude – andiamo a rinnovare le Rsu".

Cristina Belvedere