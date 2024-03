Week-end per appassionati Torna la Mostra mercato del Disco

Si apre questa mattina (ore 10 fino alle 19) al Tartarugone di piazza del Mercato, la seconda edizione della Mostra e Mercato del Disco organizzata dall’Associazione Ganzo con il patrocinio del Comune di Siena. Con ingresso libero è possibile ammirare (e comprare) vinili e cd di ogni epoca e di ogni genere. Un modo per avvicinare non solo i collezionisti ma anche curiosi, turisti e le nuove generazioni per promuovere l’ascolto di musica di qualità. 25 espositori, da tutta Italia, con dischi rari di ogni prezzo e genere: dal rock alla classica, dal jazz al blues, dal punk alla new wave, dalla musica sperimentale alle canzoni d’autore italiane, dal prog inglese al reggae; ma anche cd e dvd. La bella tradizione senese, di fare ed ascoltare musica, trova quindi un evento che porterà in città anche appassionati della particolare "carovana" di collezionisti. La mostra, nello stesso orario, sarà aperta anche nella giornata di domani.