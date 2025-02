Week-end al cinema. Ecco le proposte nelle sale della città

Fine settimana da dedicare al cinema: doppio appuntamento al Metropolitan oggi e domani con i primi due spettacoli dedicati al film di animazione ’Dog man’, (ore 15,15 e 17), per la regia di Peter Hastings, l’adattamento cinematografico del fenomeno letterario di Day Pilkey, bestseller del New York Times, che combatte contro i crimini dei cani. I Dog Man. Dalle 18,45 proiezione di ’A complete unknown’, ricostruzione dei primi anni di carriera di Bob Dylan, film di James Mangold con Timothèe Chalamet. All’Alessandro VII ’Emilia Perez’, pellicola con più candidature agli Oscar in lingua non inglese della storia del cinema, regia di Jacques Audiard. All’Odeon, prima proiezione (ore 16) di ’10 giorni con i suoi’, scritto e diretto da Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Dalle 18 Nicole Kidman nel thriller erotico ’Baby girl’ di Halina Reijn.