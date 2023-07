Walking Marathon Monte Amiata Tutto pronto per la nuova edizione Un altro weekend di sport e turismo

di Massimo Cherubini

Sull’Amiata si preannuncia un altro week-end all’insegna dello sport e di tante presenze. Dopo gli arcieri, dopo la ’Salitredici’ arriva la seconda edizione della Walking Marathon Monte Amiata. Un evento che parte da Piancastagnaio, dove è nata l’idea di Sergio Pieri, concretizzatasi affidata alla locale Pro-Loco che, con il contributo del Comune, l’ha organizzata. L’appuntamento per questo evento - giunto alla seconda edizione - è per domenica prossima. Si sviluppa su tre percorsi diversi e di diversa lunghezza. Oltre al percorso di 42 chilometri ne vengono proposti anche due più brevi: diciotto e dieci chilometri.

Percorrendo i sentieri della montagna i partecipanti raggiungeranno la vetta. Una impresa impegnativa resa meno dura dal fresco delle faggete. La partenza, dalla Rocca, è fissata per le 8,15 ed è attesa un’ottima partecipazione. Diversi percorsi, minori difficoltà. Quelli destinati agli amanti, non assidui, di questo sport. Il più breve, e più agevole, ha un dislivello di poco superiore ai trecento metri. "Otto - si legge nella nota dell’organizzazione - i punti di ristoro, per la manifestazione non competitiva, dalla forte impronta ludica, che consente di scoprire il centro storico di Piancastagnaio, di inoltrarsi tra faggi e castagni.

La manifestazione intercetta, tra l’altro, le serate di musica ed enogastronomia del ’Roccone’: festival, evento molto partecipato dai pianesi. L’accoglienza - assicurano gli organizzatori - è una delle componenti che rendono questa walking marathon sempre più ambita". Impegno fisico, percorsi tracciati all’insegna della sicurezza, cura della manifestazione in ogni suo particolare. "I ritardatari possono iscriversi, fino al raggiungimento del numero limite, telefonando (t. 0577 784134 o 339 2680840), oppure recandosi personalmente alla sede della Proloco di Piancastagnaio".

Un altro evento che, come accennato, fa richiamo turistico nell’interesse non solo di Piancastagnaio ma anche dei paesi della zona, della montagna.

La scelta di puntare sulle attività sportive per incrementare il turismo estivo in montagna sta dando i suoi ottimi risultati. Con l’arrivo di agosto, con il perdurare del garn caldo, le presenze turistiche sono assicurate.