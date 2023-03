Walking Marathon Maglietta ufficiale

Presentata ufficialmente la seconda edizione della Walking Marathon Amiata promossa dalla Proco di Piancastagnaio con il patrocinio dell’ amministrazione comunale che si svolgerà a Piancastagnaio il prossimo 30 luglio. Dopo il grande successo di partecipanti dello scorso anno la seconda edizione offre grandissime novità per quanto riguarda il percorso della camminata e per quanto riguarda la partecipazione che viene ampiamente aperta a tutti i gli appassionati di trekking e camminate praticamente provenienti da ogni parte d’Italia. Una bella iniziativa che coinvolgerà tutti i paesi dell‘Amiata con l’ opportunità di vedere durante il tragitto le bellezze ambientali, storico-paesaggistiche dell’Amiata. Tre percorsi, come ha annunciato Sergio Pieri animatore e organizzatore dell’ evento, aperti a tutte le fascie di età. Quarantadue chilometri il primo percorso che raggiungerà il ventiquattresimo chilometro della Vetta Amiata giungendo fino alla Madonnina degli Scout confine tra le provincie di Siena e Grosseto Mentre altri due percorsi saranno di diciotto e dieci chilometri. Novità della seconda edizione sarà la partenza della camminata per tutti i partecipanti alle ore 8.15 dando alla manifestazione così l’immagine più significativa possibile. Naturalmente il centro storico di Piancastagnaio sarà l’ inizio della passeggiata che partirà dalla piazza Castello cuore del paese. Durante l’incontro illustrativo della seconda edizione della Walking Marathon Amiata è stata ufficializzata presentata la maglia ufficiale della manifestazione per i partecipanti.

Giuseppe Serafini