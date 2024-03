’Volterra Trio’, sound mediterraneo. Melodie popolari e musiche da film

Dalle melodie popolari mediterranee alle colonne sonore cinematografiche più conosciute, la stagione chigiana Micat in Vertice presenta un grande concerto di tre chitarre che oggi alle 21 al Teatro dei Rozzi accompagnerà gli spettatori in un viaggio musicale ben oltre i confini della musica classica. Per la sua edizione numero 101 della stagione concertistica nata nel 1923, l’Accademia Chigiana presenta stasera il Volterra Project Trio, un trio di chitarre "dalla forza espressiva travolgente – affermano dall’istituzione musicale – che reinventando la musica classica e traendo ispirazione dall’impressionismo europeo dalle melodie popolari mediterranee e dalle colonne sonore cinematografiche, mira a trasmettere la passione per la musica per chitarra a un pubblico vasto ed eterogeneo".

Il trio è composto dalla chitarrista greca Antigoni Goni, docente di chitarra al Conservatorio di Bruxelles, dall’italiano Luca Isolani e dal belga Maarten Vandenbemden, entrambi ex studenti di Antigoni Goni, le cui qualità tecniche ed espressive "tramutano la chitarra – affermano ancora dall’accademia – in una vera e propria orchestra in miniatura, capace di esplorarne suoni, dinamiche e colori in maniera unica". "Reduce dal grande successo riscosso, lo scorso anno, alla cinquantesima Guitar Foundation of America Convention a New York, che ne ha segnato il felice debutto negli Stati Uniti, il Volterra Project Trio – annunciano dalla Chigiana – proporrà a Siena l’ascolto di alcuni brani tratti dall’originalissima atmosfera musicale di ‘Medio Siglo’, lo speciale album in vinile, l’ultimo registrato da Antigoni Goni e colleghi, tributo e omaggio alla vita e al lavoro del grande liutaio Josè Romanillos, all’indomani della sua scomparsa".

In particolare, il programma proporrà i Valses Poéticos del compositore spagnolo Enrique Granados, autore tra i più cari a Romanillos. Una composizione in otto movimenti originariamente scritta per pianoforte e proposta dal Volterra Project Trio nella trascrizione per chitarre realizzata da Maarten Vandenbemden. Seguirà un’originale riscrittura di cinque scene da West Side Story di Leonard Bernstein e alcuni quadri da Ma mère l’Oye di Maurice Ravel. Completa il programma l’esecuzione di Note fuori campo, composta da Luca Isolani in omaggio a Nino Rota sulla base di un tema del grande compositore cinematografico che fu docente della Chigiana.

Riccardo Bruni