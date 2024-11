Volpini nuovo direttore del Franci. La vitalità del conservatorio senese

E’ Carlomoreno Volpini il nuovo Direttore del Conservatorio Rinaldo Franci. Il docente di ritmica e percezione musicale dal 2013, prende il ruolo di Matteo Fossi che ha diretto l’istituzione senese per un triennio. Confermata alla presidenza Anna Carli, illuminata traghettatrice di momenti sicuramente più difficili, dal 2012 e adesso soddisfatta dei traguardi raggiunti, fra cui l’odierna inaugurazione dell’aula multimediale e dell’auditorium: "E’ un momento importante per l’istituzione senese, per un rinnovato entusiasmo che ha numeri importanti di iscritti e di eventi, che faranno di sfondo alla serata di inizio Anno Accademico del 27 novembre ai Rinnovati". Una presidente che offre il senso di traguardi raggiunti: "Abbiamo attivato dottorati di ricerca, per una vitalità che ci ha permesso di raggiungere i finanziamenti ministeriali e quelli legati al PNRR, con 260mila euro destinati all’offerta didattica". Vogliamo ricordare la sentita crescita da Istituto pareggiato a Conservatorio, ma soprattutto come Istituto che ha 30 cattedre di cui 28 di ruolo, cifre e spazi impensabili fino ad un paio di decenni fa. E sicuramente questo passaggio "indolore" di consegne, fa parte di una strategia di crescita che tiene conto anche del territorio, visto gli ottimi rapporti con le altre due istituzioni del Polo Musicale, l’Accademia Chigiana e il Siena Jazz. Ed eccoci al nuovo Direttore Carlomoreno Volpini: "Dobbiamo continuare questa crescita. Sono felice di poter contribuire alla vita accademica e culturale della città, lavorando con e per i giovani, gettando le basi per un futuro in armonia con l’evoluzione del mondo culturale".

Il neo direttore, che ha parlato del 2025 all’insegna del "compleanno" del compositore Ravel, che sarà ricordato con una serie di eventi, ha sottolineato come il 27 novembre nuove tecnologie di ascolto saranno protagoniste con la tradizionale esperienza del nostro Conservatorio. Abbiamo istituzioni di primissimo livello in campo musicale che restituiscono alla città un’immagine prestigiosa, oltre che contribuire con tanti allievi, (230 iscritti di cui 177 nuovi studenti per i Corsi Accademici e 58 nuove iscrizioni nel corsi base) all’economia cittadina. Sono in totale numeri che fanno la differenza.

Massimo Biliorsi