Volontari sul tufo da tutta la provincia

Oltre cento volontari, più di 15 ambulanze, i mezzi a supporto della messa in posa e della rimozione del tufo, le divise verdi in piazza e quelle arancioni nelle postazioni in città, nel cuore della festa insieme con Misericordia, Croce Rossa e l’Associazione CB ’Il Palio’. Quelle di agosto non sono state solo le ultime 96 (+24) ore di Palio per le Pubbliche Assistenze Anpas Zona Senese perché a fare la propria parte, a supporto della Pubblica di Siena le volontarie e i volontari. "Quest’anno dal territorio ci hanno supportato le Pubbliche di Castelnuovo Berardenga, Chianciano, Colle, Montagnola Senese, Pienza, Taverne, Torrita, Val d’Arbia e abbiamo consolidato la preziosa collaborazione con la Fratellanza Militare di Firenze, la Croce Verde di Asti e la Pubblica Borgotaro Albareto", spiega la presidente Sara Giannini.