’Vivo Sano-Cibum 2024’. Confronto su stili di vita e alimentazione

Professionisti di diverse specialistiche sanitarie a confronto per condividere informazioni scientifiche su alimentazione, corretti stili di vita e salute. Questo l’obiettivo di ’Vivo sano-Cibum 2024 – Strumenti per la salute’, in programma martedì dalle 14.30, nell’aula 6 del centro didattico dell’ospedale di Siena. L’evento, aperto alla cittadinanza, è organizzato da ’Cibum – Vivo Sano’, progetto nato all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese nel 2019: collaborano Università di Siena, Adi (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica), Toscana Food Association Aps e Società della Salute Senese con la Regione Toscana.