ViviFortezza. Serate in musica, ambiente e diritti

Diritti, ambiente, futuro, musica. Un lungo fine settimana di eventi in Fortezza, per quattro serate all’insegna di temi importanti, che saranno affrontati nel corso degli appuntamenti proposti da ViviFortezza. Oggi e domani, il bastione San Domenico ospiterà il RAEEvolution Party, l’evento di sensibilizzazione sul tema del corretto smaltimento dei piccoli dispositivi elettrici ed elettronici. Dalle 18 alle 22, sul bastione sarà possibile trovare un punto di raccolta dei rifiuti Raee allestito da Sei Toscana e per coloro che porteranno una piccola apparecchiatura da smaltire e prenderanno un drink al bar di Vivi Fortezza, sarà offerta una delle tapas aperitivo del menù.

Oggi alle 17, ci sarà anche un talk sui Raee e sulla decarbonizzazione in campo culturale, con ospiti l’assessore comunale all’ambiente Barbara Magi, il presidente di Sei Toscana Alessandro Fabbrini e Andrea Porta di Fondazione Santagata. Nel corso dell’incontro, moderato dalla coordinatrice della Fondazione Musei Senesi Carolina Taddei, saranno presentati i risultati del questionario sulla decarbonizzazione in campo culturale e creativo. Domani alle 18, un focus group all’interno di ‘Florere. Seminare pratiche sostenibili’, il progetto dedicato alla sostenibilità ambientale nel settore culturale della provincia di Siena, finanziato dalla Fondazione Mps di cui è capofila il Siena Art Institute. In entrambe le giornate dalle 18.30, al bastione San Domenico, seminari degli allievi di Siena Jazz. Sabato alle 20.30 Apericena Universitario, un appuntamento organizzato dall’Università.

Domenica 8 alle 19.15 in Fortezza arriverà Nichi Vendola per presentare il suo libro ‘Sacro Queer’. L’autore dialogherà con il professor Antonio Prete, la presidente nazionale di Arcigay Natascia Maesi e Fiorino Pietro Iantorno, con la partecipazione della giovanissima poetessa e performer Silvia Talia, che leggerà alcuni versi delle poesie scritte da Vendola. L’iniziativa è organizzata da Arcibaldo 5.0, Arcigay Siena, Pro+ e Libreria Mondadori. Con questo appuntamento si apre la rassegna di incontri ‘LibriVivi’, curata da Massimo Granchi, che riprenderà a luglio.

