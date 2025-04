Vivi Fortezza anticipa al primo maggio, il via con la Bandabardò

Vivi Fortezza quest’anno parte prima. La rassegna di eventi si aprirà già il Primo Maggio con il concerto della Bandabardò. La grande novità del concerto per la Festa dei lavoratori è solo la prima di una lunga serie, per una manifestazione che vuole restituire un importante ruolo sociale a uno degli spazi più suggestivi della città, che diventerà un vero e proprio giardino di eventi, tra musica, sport, cultura, cibo e benessere. Una vitalità che non può che far bene a una zona che ultimamente desta qualche preoccupazione. Bene che si torni a viverla, quindi, e frequentarla, anche grazie al programma della manifestazione, ideata dall’associazione Propositivo (Pro +) e realizzata in collaborazione con il Comune. Le rassegne principali saranno sei: musica, arte&cultura, sport&wellness, food&fiere, bambini e sostenibilità. Non mancheranno i punti di somministrazione, anche la sera. Nel piazzale principale aprirà la pizzeria a cura di Parmolaia Top Services.

Torneranno anche i libri con la rassegna ‘Libri Vivi’. E per festeggiare l’apertura anticipata di Vivi Fortezza 2025, dal primo al 4 maggio i bastioni e Piazza della Libertà ospiteranno street food e rassegne musicali per ogni gusto. Grande apertura con il concerto gratuito della Bandabardò alle 22, preceduto da Moska Drunkard e seguito dal djset di Niki Ulivieri. Il 2 maggio, invece, l’area di piazza della Libertà ospiterà il revival anni 2000 organizzato da Vanilla Disco, preceduto dal concerto dalle atmosfere urban di Cody, Mira e Po’se. I momenti clou di sabato 3 maggio saranno il lounge brunch (a partire dalle 12) sul bastione San Domenico con la musica di Antonio Marki, Ale Serra, Matteo Costantino e Mariano dj. La giornata si concluderà la sera con l’evento organizzato da I love UniSi eventi (Unofficial) in Piazza della Libertà a partire dalle 20.30. Domenica 4 sarà l’ultimo giorno dello street food Siena Mangiami e sarà la giornata con il live del cantautore emergente Nico Arezzo in piazza della Libertà (alle 21).

Ma da queste parti si respira già aria d’estate. A giugno ci saranno i saggi della Siena Jazz University. Dal 26 luglio al 7 agosto ci sarà la 55a edizione dell’International Summer Workshop del Siena Jazz. Giovedì 31 luglio, in Piazza della Libertà lo spettacolo ‘Il reato di pensare’ dello psichiatra Paolo Crepet e il giorno dopo, il 1° agosto, il concerto di Edoardo Bennato.