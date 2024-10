"Vita indipendente" per chi non è autosufficiente. Aperti i bandi della Regione Toscana per le domande Bandi Asl Toscana Sud Est per progetto "Vita indipendente" per gravi disabilità: aumento budget a 46 milioni per triennio, tetti massimi intervento e platea fruitori ampliati. Scadenza 30 giorni.