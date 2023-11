Visita a Fonte Gaia. Dal cantiere scuola al Santa Maria

Un pomeriggio dedicato al restauro di Fonte Gaia sul Campo, accompagnati da una guida che condurrà nelle viscere del Santa Maria della Scala per assistere alla performance site-specific ‘Le vestali dimenticate’, a cura di Ensorte teatro e scoprire la Fonte Gaia originale. E’ in programma oggi con l’iniziativa ’Siena per Gaia, il Campo, l’acqua e la sua fonte’ organizzata da Scuola Edile Siena, Santa Maria della Scala, con Guide Turistiche di Siena. I gruppi di massimo 30 persone dovranno prenotarsi presso la segreteria del Santa Maria della Scala: tre le partenze previste alle 15 con ritrovo davanti a Fonte Gaia di Piazza del Campo. La Scuola Edile di Siena grazie al progetto ‘Il Campo, L’Acqua e la sua Fonte: restauro della Fonte Gaia di Tito Sarrocchi’ si avvale dell’avviso pubblico Let’s Art della FMps con cui è avviato il cantiere scuola per restituire gli antichi splendori all’opera.