’Visit Siena’ debutta alla Bit di Milano "Ci sono 101 meraviglie da scoprire"

Debutto in grande stile alla Bit di Milano per ’Visit Siena’, la nuova campagna di comunicazione per la promozione turistica della città e del territorio, che ha inserito in un portale tutte le eccellenze senesi. "’Visit Siena’ – ha spiegato l’assessore al Turismo Stefania Fattorini – sarà uno strumento importantissimo e innovativo per proseguire nell’attività di destagionalizzazione, che è una delle priorità di questa amministrazione, andando di pari passo con la valorizzazione delle nostre eccellenze, per un turismo sostenibile e compatibile con la realtà senese. Ad aprile aspettiamo infatti la certificazione in questo senso". E ancora: "L’obiettivo è aumentare il numero di pernottamenti in città offrendo tante piccoli grandi esperienze – aggiunge l’assessore –. Siena è bellissima durante la bella stazione, ma è godibile anche durante il resto dell’anno". Ospite dello stand della Regione Toscana e di Toscana Promozione, il Comune era rappresentato alla Bit non solo dalla Fattorini, ma anche da Gianluca Pocci, dirigente dell’Ufficio Turismo, Comunicazione e Commercio, e Ines Pesce, Chief marketing Officer dell’agenzia di marketing Daruma Studio. Il nuovo progetto di promozione turistica, sviluppato appunto dall’agenzia Daruma Studio, che ha curato l’approccio strategico e operativo, è stato pianificato tenendo conto di tre fattori: la valorizzazione di...