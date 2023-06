Visioni d’Europa La ’Conference’ con Prodi

"Un progetto ’visionario’, sia perché immagina l’Europa che vorremmo nel futuro, sia perché lo fa coinvolgendo nel dialogo i giovani che dovranno costruire questo futuro", dice il professor Simone Borghesi, delegato all’internazionalizzazione dell’Università, annunciando la quarta edizione della ’Conferenza sul futuro dell’Europa’, promossa dall’ateneo con l’Istituto Universitario Europeo e il Think Tank Vision, che si terrà dall’8 al 10 giugno alla Certosa di Pontignano.

"Nello spirito aperto e inclusivo di Pontignano –- sottolinea il professor Luca Verzichelli – protagonisti delle democrazie Europee si confrontano con esperti e opinionisti di spessore. E con gli studenti, protagonisti delle proposte concrete da portare sul tavolo internazionale". "La conferenza - aggiunge Francesco Grillo di Vision Think Tank e visiting fellow dell’IUE – è una piattaforma di problem-solving, dove si cercheranno soluzioni concrete".

Sono attesi oltre 80 relatori internazionali, tra policy maker, professori, imprenditori, manager, economisti e studenti, di Siena e dell’IUE; ci saranno, fra gli altri, il professor Romano Prodi e l’ex ministro Enrico Giovannini; partner saranno Banca Mps e Intesa Sanpaolo.

’Time to Land in the 21st Century’ è il titolo della Conferenza, "focalizzata su come riusciremo definitivamente ad entrare nel ventunesimo secolo", dice il rettore Roberto Di Pietra. Fra i temi dei working group ci saranno la sicurezza europea, transizione energetica, il Recovery and Resilience Facility e la riforma di una Europa più democratica: il tutto sarà poi riportato nel Pontignano Paper, manifesto finale della Conferenza.