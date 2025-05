’Vision e mission’ coach Poggiali all’Ikigai Hub

Come può un’azienda o un’impresa trasformare vision e mission in strumenti pratici per guidare le scelte e misurare i risultati? Questa la domanda fondamentale attorno cui ruoterà l’incontro ‘Vision e mission. Slogan o bussola strategica?’, in cui si spiegherà come strutturare in modo chiaro e coerente un percorso imprenditoriale. Per l’occasione, sarà ospite all’Ikigai Hub di Siena Giacomo Poggiali (foto), product coach e mentor per startup early-stage, che porterà avanti un’analisi sul ruolo dei due concetti fondamentali di ‘vision’ e ‘mission’ nella fase di costruzione di un progetto imprenditoriale. Spiegando come renderle strumenti reali di orientamento strategico, capaci di guidare le decisioni, ispirare il team e definire metriche chiare e condivise che aiutino a misurare il progresso verso gli obiettivi di lungo periodo.

L’incontro è pensato per chi sta dando forma a un’impresa, per chi ha un’idea e vuole darle struttura, o per chi desidera rafforzare il senso e la direzione di un progetto già avviato. È aperto a founder, team imprenditoriali, realtà del terzo settore, freelance e innovatori e innovatrici che vedono nella strategia uno strumento di impatto e crescita. L’incontro è oggi alle 18 all’Ikigai Hub di Siena e si concluderà con un aperitivo conviviale offerto dal team Ikigai. La partecipazione è gratuita, iscrizioni aperte al link: https://www.eventbrite.it/e/vision-e-mission-slogan-o-bussola-strategica-tickets-1345011378239