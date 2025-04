Virtus Poggibonsi: "Successo nel calcio a 5 ma non abbiamo impianti"

"Partecipiamo a un campionato regionale, ma per mancanza di strutture giochiamo le partite casalinghe in una palestra scolastica". Espone in maniera oggettiva i fatti, Franco Grassini. Nel suo ruolo di presidente della Virtus Poggibonsi calcio a cinque, Grassini esprime innanzitutto soddisfazione per il risultato della squadra fresca della conquista della salvezza senza ricorrere ai playout nella C1 toscana.

Però si sofferma anche sul problema di una formazione che deve disputare "in trasferta", a Staggia Senese nell’impianto in uso agli alunni, gli incontri interni della stagione. "Non è un’accusa – precisa Grassini – e in più non siamo di fronte a una vera ‘migrazione’, dato che rimaniamo pur sempre nel territorio comunale. Però intendiamo far presenti le difficoltà con le quali può arrivare a misurarsi un club, in assenza di un rettangolo idoneo per svolgere l’attività agonistica a certi livelli. I giocatori e l’allenatore Matteo Landozzi hanno compiuto in questo torneo una sorta di miracolo sportivo, centrando il traguardo grazie a un autentico cambio di passo nel ritorno dopo un’andata con appena sette punti in classifica".

La Virtus calcio a cinque non resta comunque con le mani in mano, in materia di ricerca di vie d’uscita… "Come società ci stiamo adoperando con le nostre forze – afferma Grassini – per una soluzione. In modo da contare su una superficie più adeguata alla categoria che ci compete".

Da qui la volontà di giungere a uno sbocco positivo per il domani nell’impiantistica. Per adesso, la gioia di un risultato che dà lustro al sodalizio: "Con un notevole impegno sui versanti economico e tecnico, ci candidiamo a diventare protagonisti nello sport regionale – aggiunge Grassini - per merito della compagine maggiore della Virtus calcio a cinque e degli juniores guidati da mister Andrea Fantozzi. Ragazzi encomiabili, per spirito di sacrificio e dedizione verso i colori, compongono i nostri organici. Ringrazio il vice presidente Alessio Guglielmucci, il direttore sportivo Pasquale Gallo, i dirigenti accompagnatori Antonio Gallo e Francesco Zucconi, la coordinatrice dell’attività Mariangela Palazzolo". Mister Landozzi affida a un post le sue sensazioni: "Toccando il fondo, abbiamo capito che dovevamo mettere da parte l’io e iniziare a pensare al noi".

Paolo Bartalini