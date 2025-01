Violenza economica sulle donne al Centro ’Meoni’

Prende il via ’La Scuola di Mara’, etichetta sotto la quale saranno coordinate quelle iniziative del Centro culturale delle donne ‘Mara Meoni’ che si collocano esplicitamente su un piano di approfondimento culturale. Il primo incontro avverrà domani al Centro in via dei Pispini 152 (ore 17,30) e affronta il tema di grande rilievo della Violenza economica sulle donne, con voci di studiose e sindacaliste.

Antonella Brozzetti, docente di diritto dell’economia, introdurrà portando in luce Il lato subdolo della violenza di genere. Rossella De Franco, avvocata e presidente Cpo-Comitato pari opportunità dell’ordine avvocati di Siena, parlerà de Il volto sconosciuto della violenza domestica illustrando la casistica. Alice D’Ercole, segretaria provinciale della Cgil, si concentrerà sulle forme de Le ’prepotenze’ nel mondo del lavoro. Gabriella Piccinni, storica del medioevo, chiuderà offrendo il contributo della prospettiva nel tempo, arricchito da alcune letture con la voce di Valentina Tinacci: Così lontane, così vicine. Storie medievali di sopraffazione.