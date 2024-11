Violenza contro le donne. Le iniziative in campo

Se la violenza contro le donne è una piaga sociale che va combattuta, con forza, ogni giorno, il 25 novembre è la data dedicata a sensibilizzare i cittadini, responsabilizzarli, educarli al rispetto e all’accettazione. E aiutare le vittime degli abusi. ‘Mai più sola!’: il titolo che il Comune ha scelto per il cartellone che celebrerà la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si muove proprio in questa direzione. E lo fa mettendo a sistema una serie di iniziative che spaziano dallo sport al teatro, dalla musica alla letteratura. Un mese di eventi che partirà lunedì e terminerà il 15 dicembre.

"L’amministrazione – spiega l’assessore alle pari opportunità, Micaela Papi – in collaborazione con il tavolo delle pari opportunità, ha pensato a iniziative che facciano riflettere e mettano in evidenza il lavoro incessante di coloro che si adoperano tutto l’anno per contrastare questo devastante fenomeno. E soprattutto diano il giusto sostegno alle vittime. Da gennaio a ottobre sono stati 90 i femminicidi, oltre a quel sommerso di maltrattamenti non denunciati. Proprio per sensibilizzare i cittadini, il numero antiviolenza e stalking 1522 apparirà in manifesti e adesivi su dodici taxi cittadini". Sarà lo sport a inaugurare ‘Mai più sola!’: lunedì, al PalaCorsoni si svolgerà un triangolare di basket misto (ingresso gratuito) con protagonisti Costone, Mens Sana, Virtus e Cus, ospite d’eccezione Tommaso Marino. "L’invito è stato accolto con entusiasmo – sottolinea l’assessore allo sport, Lorenzo Lorè –, spero in una grande partecipazione". "Era doveroso per noi partecipare – le parole di Francesco Bonelli, ds del Costone, Riccardo Caliani, dg della Mens Sana e Gabriele Voltolini, ds della Virtus –. Più che l’aspetto sportivo, dovrà prevalere lo spirito di integrazione. Per il suo impegno sociale Tommaso Marino è il testimonial perfetto". Teatri di Siena ha realizzato invece un "progetto al femminile per il femminile", uno spettacolo itinerante (ingresso libero), firmato da Selene Gandini, che andrà in scena alle 17 (in replica alle 18) al Santa Maria della Scala.

"’Viaggio verso Itaca’ – spiega il direttore artistico, Vincenzo Bocciarelli – è un viaggio interiore, un percorso dal passato alla contemporaneità. Penelope, Circe, Calipso e Nausicaa si confideranno con il pubblico, rivelando i loro intimi sentimenti". Sempre lunedì 25, dalle 10 alle 13 al poliambulatorio di Pian d’Ovile e dalle 16,30 alle 18,30 al Santa Maria, sarà attivo lo sportello informativo del team Codice rosa. Alle 16, al presidio universitario in San Francesco, l’inaugurazione del Punto ascolto antiviolenza Unisi e della nuova panchina rossa.

Angela Gorellini