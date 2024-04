Vinitaly, eccellenze senesi. Sono 63 i produttori del Brunello a Verona

Mancano ormai pochi giorni a Vinitaly, l’evento principale in Italia dedicato al vino e uno dei più importanti a livello internazionale. Luci accese su Verona dove dal 14 al 17 aprile il mondo del vino si ritrova per partecipare al Salone Internazionale del Vino e dei Distillati, edizione n.56, negli spazi di Veronafiere. Ci sarà, ovviamente, tanta Toscana a mettere in luce i propri gioielli enoici. Impossibile citare tutti gli eventi e le iniziative, proviamo a fare una sintesi, non esaustiva, sulle principali denominazioni senesi. Partiamo da Montalcino dove saranno 63 i produttori che prenderanno parte alla manifestazione negli stand del Consorzio del Brunello. Nell’isola B6 del Consorzio i visitatori avranno l’opportunità di degustare, su appuntamento, le nuove annate delle 110 aziende presenti nell’enoteca collettiva consortile. Previste anche due masterclass, il 14 aprile il Master of Wine Gabriele Gorelli condurrà la prima dal titolo "Brunello di Montalcino 10 Years Challenge 2009 vs 2019 - a projection of 10 years, a loockback and beyond"; il 15 aprile, invece, Andrea Gori guiderà quella sul Rosso di Montalcino ("Red Montalcino: l’anima contemporanea del Sangiovese"). Il Consorzio Chianti Classico festeggerà a Vinitaly i 100 anni di storia, ospitando nel proprio stand 20 aziende, uno spazio per la degustazione e una sala seminari. Area espositiva dai grandi numeri per il Chianti che abbraccerà più di 30 aziende, oltre al nuovo bancone istituzionale che presenterà la cifra record di oltre 300 etichette. Lo spazio del Consorzio Chianti si estenderà su una superficie totale che sfiora i 300 metri quadri dedicata alla Denominazione e alle aziende partecipanti. Nel padiglione 9 della Toscana ci sarà anche il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, nella struttura si potrà scoprire le etichette delle aziende presenti in forma diretta oltre al banco d’assaggio consortile che ospiterà quasi tutte le etichette di Vino Nobile. Il 15 aprile si svolgerà anche una masterclass sul progetto delle 12 Pievi condotta dai giornalisti Stefania Vinciguerra e Gianni Fabrizio. Presente anche il Consorzio della Vernaccia di San Gimignano, la "regina bianca" dei vini toscani con la possibilità di conoscere i produttori e partecipare a sei masterclass. Ed infine il Consorzio del Vino Orcia che torna a Vinitaly con uno stand collettivo più ampio così come lo spazio dedicato alla presentazione e alla promozione dei vini dell’Orcia Doc: alcune aziende in forma diretta, numerose in degustazione al banco d’assaggio.

Luca Stefanucci