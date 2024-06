Vigili feriti, condannato. Incidenti alla Notte Bianca, l’uomo patteggia otto mesi

Otto mesi a carico dell’uomo accusato dell’aggressione nei confronti di due agenti della Polizia municipale e arrestato nell’immediatezza degli eventi. Una vicenda che risale a giovedì 13 giugno a Poggibonsi, nel sottopasso di largo Gramsci, in occasione della Notte Bianca. Intorno alla mezzanotte alle porte del centro storico il movimentato episodio nel quale avevano riportato conseguenze, non gravi dal profilo fisico, i due agenti della Polizia municipale e anche un poliziotto del locale Commissariato (giunto sul posto per calmare gli animi), tutti e tre costretti a ricorrere alle cure dei sanitari al pronto soccorso dell’ospedale di Campostaggia.

Un diverbio, sfociato poi nelle vie di fatto, che avrebbe avuto origine nel momento in cui la Polizia municipale in servizio è intervenuta dopo aver notato il consumo di alcolici da bottigliette di vetro, vietate da un’apposita ordinanza del sindaco. Da lì la reazione dell’adulto, un quarantacinquenne italiano, che in base alla ricostruzione si sarebbe scagliato contro il personale in servizio durante la Notte Bianca di Poggibonsi.

All’indomani il processo per direttissima con la convalida della misura cautelare e l’obbligo di firma nei confronti dell’uomo. Provvedimenti per i quali l’avvocato Manfredi Biotti, legale del quarantacinquenne arrestato, aveva chiesto un termine a difesa, per prendere conoscenza degli atti oggetto del procedimento nei riguardi della persona arrestata.

Nell’udienza di ieri mattina, in Tribunale a Siena, l’avvocato Biotti ha chiesto per il suo assistito un concordato al Pubblico ministero. Il quale ha accolto la richiesta di patteggiamento, per una pena di otto mesi - senza benefici di legge, a causa di precedenti - e la revoca delle misure cautelari emesse due settimane or sono in seguito alla sequenza all’interno del sottopasso di largo Gramsci.

Resta il brutto episodio, che ha in qualche misura ’macchiato’ una manifestazione, la Notte Bianca, al solito ben organizzata, riuscita per la qualità degli eventi in calendario e capace di richiamare come ogni anno tante persone dal territorio della Valdelsa e non soltanto.