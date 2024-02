Vibrazioni in viale Mazzini. Il caso sbarca in Consiglio

Le vibrazioni sugli edifici in viale Mazzini sono al centro dell’interrogazione di Alessandro Masi, consigliere Pd. L’esponente Dem chiede al sindaco Nicoletta Fabio chiarimenti sul progetto della ripavimentazione della trafficata via di transito e sulla gestione delle criticità delle vibrazioni, della velocità dei mezzi di passaggio e la situazione dei parcheggi. "In occasione di una interrogazione consiliare del 29 dicembre scorso sulle condizioni di viale Mazzini – ricorda Masi – l’amministrazione preannunciava per l’annata 2024 un intervento di ripavimentazione dell’intero viale per circa 400mila euro. La progettazione di questa riqualificazione rappresenta un’opportunità per dare risposta ad alcune problematiche di questa importante arteria per la circolazione della città, compreso immaginare soluzioni per una viabilità alternativa nel corso della durata dei futuri lavori".

E ancora: "Per quanto riguarda l’annosa questione delle forti vibrazioni, che interessa diversi palazzi all’altezza del civico n. 52, legata al ciclico ammaloramento del fondo stradale e ai ripetuti interventi di manutenzione sulle reti che lo attraversano in profondità – sottolinea il consigliere Pd –, sarebbe utile valutare nell’immediato che l’avvio dei lavori partisse proprio da questa parte, con un intervento di scarifica e successivo consolidamento che riguardasse anche la massicciata, come proposto anche dai condomini nell’incontro con l’amministrazione all’inizio dell’anno. Oltretutto – continua Masi – avviare le lavorazioni stradali per gradi potrebbe consentire di verificare da subito l’efficacia delle misure di traffico alternativo e, magari, a migliorarle nell’avanzamento dei lavori lungo l’intera via".

Per quanto riguarda invece la mitigazione della velocità di transito, la proposta è di "considerare soluzioni alternative ai dossi, che invece potrebbero semmai accentuare le predette vibrazioni". Infine, la questione dei parcheggi, con l’idea di "un’Aru mista e con alcuni parcheggi dedicati e a orario, venendo incontro prima di tutto alle esigenze dei residenti e delle attività e dei servizi di interesse pubblico". Di qui l’interrogazione sul progetto generale di riqualificazione stradale di viale Mazzini".

Cristina Belvedere