Viale Sardegna, conto alla rovescia. Nuova sede per il poliambulatorio

Non c’è solo il Pnrr a spingere l’Asl: fra Articolo 20 (finanziamenti ministeriali attraverso la Regione), mutui e risorse proprie, l’Asl Sud Est investirà altri 46,5 milioni di euro sulla provincia senese, certo a più lungo termine. Questo viaggio parte da viale Sardegna a Siena e da quell’immobile destinato ad ospitare la Casa della comunità senese prendendo il posto del poliambulatorio di Pian d’Ovile, che sarà dismesso, con la prospettiva di divenire ‘abitativo’.

Un’operazione da oltre 20 milioni di euro per cui è stato firmato un accordo che coinvolge quattro enti: l’Asl acquisterà il palazzo dalla Provincia, grazie a 12 milioni di euro (dall’Articolo 20) di recente confermati dalla Regione, che andranno anche a coprire l’acquisto (8 milioni) e il primo stralcio dei lavori di adeguamento del piano terra e piano -1; richiesti altri 8 milioni per completare l’opera; spetta al Comune il cambio di destinazione d’uso dei due edifici, viale Sardegna e Pian d’Ovile. Lo stato dell’arte vede il bando per la progettazione pubblicato.

Sempre a Siena, ma con lavori già partiti, ci sono 6,7 milioni di euro per recuperare i padiglioni Kraepelin e Chiarugi del San Niccolò e ricavarvi 4 strutture sanitarie: hospice, residenza di cure intermedie, Assistenza domiciliare integrata e Centro salute mentale. In stato avanzato, con lavori del lotto 1 consegnati, la riqualificazione del presidio Santa Fina a San Gimignano, 16,4 milioni di euro compresi anche scavi archeologici.

In Valdelsa è previsto l’ampliamento del Pronto soccorso di Campostaggia, per 8,5 milioni di euro: progetto approvato, entro l’anno si svolgerà la gara. In Valdichiana è in affidamento la progettazione per il nuovo distretto di Chianciano Terme, costo di 2,3 milioni di euro; ad Abbadia San Salvatore, dall’articolo 20 arriveranno 1,2 milioni di euro per l’adeguamento antincendio dell’ospedale.