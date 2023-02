Viale Bracci, via al taglio di 33 pini Da sabato scatta il divieto di sosta

Al via da sabato il taglio delle piante sul lato destro di viale Bracci scendendo dal Policlinico verso il ponte di Malizia. Lungo la strada sono già comparsi i cartelli di divieto di sosta per consentire le operazioni. Il Comune era già intervenuto nei mesi scorsi in virtù del via libera della giunta al progetto di fattibilità economica per l’intervento da un milione di euro, destinato alla "sostituzione delle piante che presentano caratteristiche di senescenza o criticità".

In totale sono 1.400 le piante sul territorio destinate a essere sostituite perché in condizioni precarie oppure considerate pericolose per strade e marciapiedi. È il piano predisposto dall’amministrazione a seguito del censimento del patrimonio arboreo, che ha messo in fila circa 16mila essenze, quasi il 10% delle quali però sarebbero destinate a sparire. Sempre sostituite, è l’impegno, da nuove piantumazioni. Nel mirino in particolare i pini, causa di problemi all’asfalto. L’assessore all’Ambiente, Silvia Buzzichelli, spiega: "Si abbattono e sostituiscono 33 pini su viale Bracci e via Verdi; 9 sono già stati abbattuti in via d’urgenza nel 2020 e non sostituiti. Si mettono i platani lungo viale Bracci, perché riducono l’inquinamento. Inoltre si procederà al rifacimento del marciapiede di sinistra a salire (dove si tolgono i pini) e alla riasfaltatura della strada danneggiata dalle radici. Il progetto garantisce la sicurezza dei cittadini. Numerosi alberi risultano solo apparentemente sani".