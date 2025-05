"Arrivano false mail a nome del cardinale"

Era già successo che il cardinale Augusto Paolo Lojudice finisse nel mirino degli hacker. Nel 2021 era stato creato addirittura un profilo falso dell’arcivescovo di Siena-Colle-Montalcino e di Montepulciano-Chiusi-Pienza. Lo aveva segnalato la stessa arcidiocesi raccomandando agli utenti di fare attenzione. "Alcuni – queste le parole – ci hanno detto di aver ricevuto una richiesta di amicizia su Facebook da parte di un presunto profilo del ’Card.Augusto Lojudice’. Si tratta di un utente falso". Le autorità competenti erano state immediatamente informate.

Ma Augusto Paolo Lojudice è finito, suo malgrado, ancora una volta sotto la lente degli hacker. "Attenzione, stanno arrivando false mail a nome del cardinale. Cestinate immediatamente è un virus. Grazie per la collaborazione", annuncia infatti l’Arcidiocesi. Non è insomma Lojudice ad inviare il messaggio. Uno di essi viene anche riportato. ’Sarò impegnato con la conferenza regionale dell’Arcidiocesi per il resto della giornata. Ho un compito che vorrei che tu completassi. Ti prego di contattarmi il prima possibile. Grazie", ecco il testo. Tutto falso, dunque. O meglio un vero e proprio virus che è bene gettare subito nel cestino. Anche il contenuto denota che si tratta di una fake, si parla infatti della conferenza regionale... dell’Arcidiocesi.

La.Valde.