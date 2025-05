"Pianella, sassi contro le macchine. Succede da tempo: s’intervenga"

di Laura ValdesiSIENA"Un episodio preoccupante", scrive sui social una donna che abita a Pianella, frazione del comune di Castelnuovo Berardenga. "Si sono messi a tirare sassi alla mia macchina", le parole di un’altra signora che vive nel paese. E che dice di aver segnalato poi il fatto ai carabinieri. Il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia di Castelnuovo, Massimiliano Mari, interviene ieri sottolineando "che da alcuni mesi ci segnalano piccoli ma al contempo gravi fatti di degrado a Pianella con danneggiamenti a strutture pubbliche e a giochi per bambini. Ora questo inquietante episodio da vera baby gang. La misura è davvero colma e la pazienza finita. Chiediamo interventi efficaci e immediati delle forze dell’ordine e dei vigili urbani. Dal canto nostro provvederemo a monitorare ed documentare la preoccupante situazione". E il capogruppo in consiglio comunale Lorenzo Rosso annuncia un’interrogazione urgente a sindaco e giunta "per una soluzione definitiva che non può essere rimandata oltre".

"Scrivo per segnalare un episodio preoccupante accaduto intorno alle 21.30", l’incipit della segnalazione sui social fatta dalla protagonista involontaria dell’episodio, qualche giorno fa. "Stavo tornando a casa e mentre percorrevo la strada tra il bar e il tabacchino mi sono trovata davanti un gruppo di ragazzi che occupava completamente entrambi i sensi di marcia, formando una sorta di barriera umana. Oltre a ciò hanno anche lanciato oggetti non meglio identificati in direzione della mia auto. Fortunatamente sono riuscita a mantenere la calma: ho fatto retromarcia e ho parcheggiato altrove, evitando conseguenze peggiori. Mi domando quanto ancora devono spingersi tali comportamenti prima che vengano presi provvedimenti concreti. Non è la prima volta che succede una cosa del genere". Infatti, sempre sui social, qualche giorno prima una signora richiamava l’attenzione dei genitori dopo che verso le 22,40 dei ragazzini le avevano tirato "sassi alla macchina già tempo fa l’avevo trovata graffiata e non avevo detto niente. Ma stasera li ho visti, ho strillato, li ho rincorsi e si sono nascosti. La prossima volta li denuncio, sono dei maleducati".